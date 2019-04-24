国台办：民进党不择手段破坏两岸关系 只会葬送台湾前途

针对台湾行政机构近日通过“两岸人民关系条例修正草案”，其中拟增加规定两岸协商签署政治协议应经立法机构双审议及“公投”，加上有台媒报道，此条例修订目的是就政治协商制定所谓“严谨的监督机制”，大陆国台办发言人马晓光表示，民进党为了一党一己之私，违背两岸同胞求和平求发展的共同心愿，不择手段破坏两岸关系和平发展进程，只会损害台湾同胞切身利益，葬送台湾的前途和未来。

据新华社报道，马晓光今天在例行新闻发布会上指出，两岸关系和平发展是两岸同胞的共同愿望，也是两岸同胞的共同利益所在。凡是有利于两岸同胞利益和中华民族根本利益的事情，都应该努力推动。

至于日前亲民党主席宋楚瑜率团访问香港、澳门，分别与香港中联办、澳门中联办主任会面。台陆委会称，大陆安排此行意在“统战”，消灭所谓“台湾主权”。马晓光回应称，亲民党主席宋楚瑜率团赴香港、澳门参访，香港和澳门中联办的负责人分别与其会面，这是正常的交流。

马晓光说，民进党进行歪曲诬蔑，充分暴露其阻挠两岸及港澳交流合作、损害同胞利益福祉的图谋。

针对记者提问台陆委会主委陈明通在接受采访时称，“两岸间有许多可能性，如欧盟、国协或建交”，但随后再次受访时又改口称“民进党没有讨论这件事，也不是当局的政策”，马晓光回应指出，两岸同属一个中国，不是国与国的关系。陈明通应该好好看一看台湾方面的有关规定，不要散布具有“两国论”意涵的言论。