特斯拉、徐汇消防回应自燃事件：目前尚未有调查结果

据上海市徐汇区公安消防支队官方微博“徐汇消防”消息，徐汇消防救援支队正在联合专家组对特斯拉火灾情况进行现场勘验，目前火灾原因正在调查中，最终结论，消防救援支队将及时公布，请勿传谣信谣。

据《新京报》报道，今天有消息称，上海消防火场专家、司法专家、汽车专家等在现场勘察，中国国家质检总局汽车缺陷调查与鉴定召回专家陶巍说，分析下来起火原因是电池短路，下午还将继续进行鉴定。

特斯拉方面表示，“现在还没有调查结果，还在调查中”。其后特斯官方微博发文，称目前相关事件正在权威部门的主导下进行调查，并未形成任何初步判定或结论。“我们将积极配合调查工作，及时公布调查结果，请勿传谣信谣。”

4月22日，上海一辆特斯拉Model S自燃起火，地下车库监控录像显示，该辆Model S在没有碰撞的情况下突然自燃，并波及同一车库的其他车辆。特斯拉的最新回应称公司正积极配合相关部门调查，并以最大的努力协助处理相关善后工作。

针对这一自燃事件，特斯拉公司首席执行官马斯克在推特上表示将会公布汽车的火灾统计。“每年有超过一百万的燃油车起火并导致数千人死亡，但特斯拉的一次起火事件且无人受伤却成为头条新闻，为什么在这个问题上如此双标？”马斯克表示。

