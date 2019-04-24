中国全国自贸片区创新联盟在深圳前海成立

中国全国自贸片区创新联盟今天（24日）在深圳前海成立，将推动全国自贸片区间的协同改革创新发展。

据中新社报道，全国自贸片区创新联盟由深圳前海蛇口自贸片区倡议，一个省级管理机构（浙江）和14个自贸试验区管理机构参与发起，秘书处设在前海。

目前，共有16个自贸片区管理机构确定加入该创新联盟，包括广东、福建、河南、湖北、辽宁、陕西、四川、重庆、浙江和海南等10个自贸区。

中共深圳市委常委、前海蛇口自贸片区管委会主任田夫在成立仪式致辞中指出，近六年来，中国自由贸易试验区建设已经构成多中心协调、陆海统筹的发展格局。在营商环境提升、金融业服务经济实体、转变政府职能等方面得到了很大提升，形成了多层次、宽领域、复合型综合改革态势和创新格局，发挥了全面深化改革试验田的作用。

他表示，为准确把握新时代中国自由贸易试验区建设的历史方位，全国自贸片区创新联盟将围绕联合开展创新研究、组织创新培训与交流、设立创新基金等，搭建全国自贸片区多方沟通、合作的纽带和桥梁，推动中国自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地。

会议当天，还举行了全国首个自贸片区5G网络全区覆盖开通暨5G体验馆远程揭牌、前海服务港企“零跑动”模式启动、前海“一带一路”法治地图平台运行上线等仪式。