浙江省台州市人大常委会副主任被查

据浙江省纪委监委消息：浙江省台州市人大常委会副主任陈祥荣涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
陈祥荣简历：
陈祥荣，男，汉族，1962年10月出生，浙江温岭人，省委党校研究生学历，1985年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党。
1985.08-1987.05三门县健跳镇团委副书记、六敖区（健跳镇）团委副书记、书记、健跳镇党委委员
1987.05-1991.05三门县团委副书记、书记
1991.05-1992.01三门县党的工作达标领导小组副组长（正科级）
1992.01-1992.05三门县沿江区委书记、人大主席
1992.05-1993.06三门县浬浦镇委书记
1993.06-1994.12三门县计经委副主任、党组书记、主任
1994.12-1997.12 天台县委常委、宣传部长
1997.12-1998.09 天台县委常委
1998.09-2000.07 临海市委常委、组织部长（期间1997.05-1998.12省委党校经济学专业研究生班脱产学习）
2000.07-2001.02 临海市委副书记、组织部长
2001.02-2005.06 临海市委副书记
2005.06-2011.06 台州市椒江区委副书记、代区长、区长
2011.06-2011.11 台州市椒江区委书记、区长
2011.11-2015.02 台州市椒江区委书记
2015.02-2016.11 台州市人大常委会副主任，椒江区委书记
2016.11至今 台州市人大常委会副主任
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