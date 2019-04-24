黑龙江省伊春市原副市长李伟东被查

据黑龙江省纪委监委消息：伊春市政府原副市长李伟东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
李伟东简历：
李伟东，男，汉族，1956年3月生，黑龙江饶河人，1972年3月参加工作，1983年10月加入中国共产党，中央党校政法专业毕业，在职大学学历。
1972.03—1974.03 七台河矿务局机电厂工人
1974.03—1976.03 七台河矿务局干部处科员
1976.03—1980.05 七台河矿务局机电厂组织科干事、团委干事
1980.05—1984.09 七台河市公安局治安科内勤
1984.09—1985.08 七台河市公安局办公室副主任（1983.08—1985.08省电大中文专业在职大专学习）
1985.08—1991.06 七台河市公安局副局长
1991.06—1993.10 七台河市公安局党委副书记、副局长
1993.10—1998.07 七台河市公安局党委副书记、副局长（正处级）（其间：1995.08—1997.12中央党校政法专业在职大学学习）
1998.07—2001.11 七台河市公安局党委书记、局长
2001.11—2003.01 七台河市政府副秘书长，市公安局党委书记、局长
2003.01—2004.02 七台河市政府副秘书长，市委政法委副书记，市公安局党委书记、局长
2004.02—2007.02 伊春市公安局党委书记、局长（副厅级）
2007.02—2015.12 伊春市政府副市长，市公安局局长
2015.12—2016.03 伊春市政府副市长
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