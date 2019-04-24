国台办：第十一届海峡论坛将于6月15日举行 聚焦青年与基层

国务院台湾事务办公室新闻发言人马晓光24日在例行发布会上表示，第十一届海峡论坛将于6月15日开始在福建省举办，集中活动为期一周。

据中新社报道，马晓光说明，本届论坛以“扩大民间交流、深化融合发展”为主题，继续重点关注并服务基层民众和青年群体，安排了大会活动以及4大版块共33项活动。

其中青年交流版块，为台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦提供更多机会、更大舞台。基层交流版块，加深两岸同胞之间的互信和情感认同。文化交流版块，推动中华文化创造性转化、创新性发展。经贸交流版块，扩大两岸交流合作的行业和领域，共享发展机遇。目前各项筹备工作进展顺利。

马晓光表示，海峡论坛已经走过10个年头，主办单位由最初的两岸54家增加到今年的82家，参与论坛活动的台湾同胞已达十几万人次。事实说明，继续办好海峡论坛符合两岸同胞期望多交流、走亲走近的共同愿望。

马晓光说，去年，海峡论坛首次开放网络报名，目的在于为更多想了解大陆、了解海峡论坛的台湾同胞提供亲身体验的机会。去年台湾同胞报名参与论坛活动十分踊跃，参与活动后反响也十分积极。今年的网络报名目前已经在论坛官方网站开放，为满足广大台湾同胞需求，名额增加到500名，报名时间为4月15日至5月10日。欢迎广大台湾同胞积极参与本届论坛，也欢迎两岸媒体朋友采访报道。