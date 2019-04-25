北京文化执法部门查盗版书 “童话大王”郑渊洁送锦旗

北京市文化市场行政执法总队上周在通州突击查获涉嫌盗版图书67万余册，其中包括盗版郑渊洁的著作。拥有中国“童话大王”之称的作家郑渊洁昨天（24日）就到北京市文化市场行政执法总队赠送锦旗致谢。

据中国《新京报》今天（25日）报道，北京市文化市场行政执法总队相关负责人介绍，近期接到举报线索后，4月16日，执法人员依法对位于北京市通州区潞城镇某村的物流库房突击检查，现场发现两个存放涉嫌盗版图书的库房。

经清点，执法人员在一号库扣押涉嫌盗版《郑渊洁经典童话皮皮鲁外传》等热销出版物42种13万余册，在二号库扣押《米小圈成语漫画》等儿童经典读物120种53万余册，总计扣押涉嫌盗版图书67万余册。

16日当天，作家郑渊洁和相关在京出版社工作人员到执法现场配合确认图书真伪。目前该案正在进一步调查中。

昨日，郑渊洁到北京市文化市场行政执法总队赠送锦旗。郑渊洁说，现在国家越来越重视知识产权保护，打击盗版的工作也做得很好，希望更多公众形成尊重知识产权的意识，作家受到盗版侵害后也能勇敢地站出来维权。

此外，在谈到他早前提及有作家以讲课名义进入校园售书时，郑渊洁说，教育部门目前还没有对这件事作出回应。他说，有很多作家联系他，很支持他。

郑渊洁也说，他建议教育部门应该进一步明确规定，禁止作家以讲课名义进校园推销书籍。如果发现有校长参与，应该免职。监管部门也应该公开举报电话，并且允许家长匿名举报违规行为，保护家长隐私。