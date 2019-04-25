王毅会见巴基斯坦外长 中巴双方强调打造新时代更紧密命运共同体

中国外交部长王毅昨天（24日）在北京会见巴基斯坦伊斯兰共和国外交部长库雷希。双方强调打造新时代更紧密中巴命运共同体。

据中国外交部网站发布的消息，双方强调，将发展中巴关系作为本国对外政策优先方向，致力于加强两国全天候战略合作伙伴关系，打造新时代更紧密中巴命运共同体。中方重申，坚定支持巴方维护主权、领土完整、独立和民族尊严，坚定支持巴方根据本国国情自主选择发展道路，坚定支持巴方争取良好的外部安全环境，赞赏巴方在国际地区事务中发挥的建设性作用。

双方同意，继续加强在国际地区事务中的协调与合作，在联合国、多边金融机构、上海合作组织、南亚区域合作联盟等多边机制内密切沟通和协调。双方强调，一个和平、稳定、合作、繁荣的南亚符合各方共同利益，各方应在相互尊重和平等基础上，通过对话解决本地区争议和问题。

中方赞赏巴基斯坦政府和人民坚决打击恐怖和极端主义，以及为此作出的巨大努力和牺牲，支持巴方落实反恐《国家行动计划》及近期为此采取的一系列重要举措，包括打击恐怖融资，呼吁国际社会客观、公正看待巴方在反恐领域所作努力和贡献，同巴方加强对话与合作。

双方强调，中巴关系是地区和国际局势中的稳定因素，重申将继续致力于加强各领域合作。