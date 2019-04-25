湖南一家奔驰4S店宣布金融服务费上涨100%

据澎湃新闻网报道，西安奔驰4S店收取金融服务费的风波刚刚平息，湖南一家奔驰4S店又被曝出近日对金融服务费进行了提价，涨幅100%。

4月23日，有网民爆料称，湖南仁孚汽车销售服务有限公司将金融服务费从3%上涨至6%。网络流传的一张图片显示，湖南仁孚4S店中一块显眼的指示牌写道，“贷款服务费：贷款金额的6%。如有疑问，请详询您的销售顾问”。

4月24日，记者致电湖南仁孚汽车销售有限公司，该公司接线人员确认了提价的一消息。其销售人员称，贷款服务费一律收取车主贷款额度的6%，且无上限。

至于为何金融服务费要提价，销售人员未予正面回应，仅称可以到店里谈。

湖南仁孚的销售人员从电话中表示，湖南仁孚4S店目前合作的贷款机构有银行和奔驰金融，但其并未明确是否有第三方贷款机构加入。

记者查询了解到，奔驰金融确为湖南仁孚合作方之一，不过对于金融服务费提价的情况，奔驰金融客服表示会上报并了解情况。

所谓金融服务费，一般指的是车主贷款买车时向经销商交纳的服务费，或手续费，部分经销商也会将金融服务费称为商务咨询费。一般经销商会对金融服务费设置总额上限。在西安奔驰女车主维权事件中，由于4S被指未明确告知收取1.5万元（人民币，5千新元）金融服务费的情况，而遭遇广泛质疑。

官网资料介绍，湖南仁孚汽车销售有限公司成立于2003年，隶属华南地区最大梅赛德斯奔驰经销商集团仁孚集团，是湖南首家梅赛德斯-奔驰授权经销商，湖南首家smart授权经销商，湖南唯一梅赛德斯-迈巴赫授权经销商。

