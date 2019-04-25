赖清德：若初选没收 民进党与恶的距离非常近

民进党总统初选竞争激烈，外传民进党主席卓荣泰可能因为压力辞职，最后“没收初选”改成征召。对此，行政院前院长赖清德昨天表示，千万不要走到这个地步，如果真的不幸走到这个地步，那民进党“离恶的距离”就真的非常非常近了。

据联合新闻网报道，赖清德还说，如此民进党不仅很难取信于社会，对台湾民主社会来说，恐怕也是最黑暗的一天，所以他希望大家能遵从民主程序，不要让民进党主席为难，他也相信卓荣泰一定会坚定捍卫民进党的民主价值，好好推展初选制度。

被问到是否参选到底时，赖清德回应说，他一直都讲过很多次了，大家可以看到赛局，400公尺接力的世界纪录，一定比百公尺速度还来得快，“如果大家去注意一下，因为一个人跑一百公尺，尽全力去跑，一定比一个人跑四百公尺还快，所以我很希望台湾人支持我，让我有机会接棒承担台湾下个阶段的责任”。

至于是否要与总统蔡英文二度会面，赖清德说，他还没收到任何信息。

据报道，这周六举行的废核大游行，赖清德与蔡英文都已经确定参加。对此，赖清德表示，党中央已经对那天活动下了动员令，身为民进党员，他有责任和党一起去街头游行，争取台湾人支持，持续推动非核家园的目标。