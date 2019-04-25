湖南“骂娘局长”被杀 曾滥权致国家损失三百万

据《潇湘晨报》消息，岳阳市公安局白石岭分局昨天发布通报称：2019年4月23日20时40分许，经开区旭园路“某某修脚”店发生一起故意杀人案。被害人姚某某（男，55岁，岳阳县荣家湾人）在该店洗脚时，与修脚工任某（男，36岁，湖北省随州人）发生纠纷，犯罪嫌疑人任某持刀将被害人姚某某杀害。

目前，犯罪嫌疑人任某已被警方控制，案件正在进一步侦办中。

岳阳官方透露，死者姚某某，系岳阳县原政府办副主任姚海洋。公开资料显示，姚海洋1963年5月出生，岳阳县原麻塘镇人，1984年9月加入中国共产党，1983年5月参加工作，中共岳阳市第五次代表大会代表，岳阳市第七届人大代表。历任岳阳县原康王乡党委副书记、党委书记，岳阳县政法委副书记、常务副书记，岳阳县交通局党委书记、局长等职务。2016年5月至2016年11月任岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局党组书记、局长，2016年12月任岳阳县政府办副主任。

2017年2月22日，中国共产党新闻网讯：岳阳县政府办副主任姚海洋涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

2018年1月，中国纪检监察报报道称，时任岳阳县政府办副主任、东洞庭湖河道采砂管理局局长姚海洋利用职务上的便利伙同亲属、他人违规在涉砂企业及挖砂船中入股分红，向涉砂企业高价转让快艇牟利等事实被查清。于2017年5月被开除党籍、开除公职，移送司法机关处理。

2010年8月份，时任岳阳县交通局局长的姚海洋曾因在电话中大骂市民引发轩然大波，被网民称为“骂娘局长”。