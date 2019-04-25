吴晓波：罗永浩犯了两个错误 第一梦太大第二入错行

据观察者网报道，中国知名财经作家吴晓波近日在新浪开直播，围绕近五年中国企业的新困局，创业的六大错误，讲述近几年风口上命运起伏的企业，思考其成败得失。

吴晓波在直播中提到罗永浩陷阱，称罗永浩犯了两个错：第一，梦太大。第二，入错行。“我为了讲这个课，专门买了锤子手机。我买的时候京东商城只剩四部手机，我拿来做纪念。罗永浩聪不聪明？聪明。会不会说？会不会融资？勤不勤奋？为什么挂掉了？因为他入错行了。他做手机是2014年5月份，2013年中国销售手机3.5亿部，同比增长84%。问题是当增长84%的时候，这个行业跟你没有关系了。因为所有人都看到可能性了，智能手机是一个大市场，大量的资本、大量的技术开始涌进来。所以，你在2011年、2012年做小米手机都有机会。到2014年没有机会了，2014年如果雷军才刚刚创办小米手机，你会觉得他会有机会吗？也没有机会了。所以，入错行了。”

吴晓波还说，在这个行业还是蓝海的时候你没有看见，当它是红海的时候你突然跑进去了。“一个长得像狼的兔子冲进去，你怎么努力、怎么挣扎，它是一个不对称战争。对面都是上千亿、几百亿的对手，你拿把小菜刀去挥。然后说我创业是为了改变世界，不是为了赚你们几个臭钱。这就很糟糕，钱是臭的还是香的？钱既不臭也不相。任何一个人说我视金钱如粪土，这个人就是一个粪土。越是讲这句话的人，越是热爱金钱的人。不要把金钱视为粪土，也不要把金钱认为是你人生唯一的目标。我曾经问过一个首富，每天非常忙，腰都坏了还扶着腰看工地。我问他为什么还要那么努力？他说晓波我告诉你，我就想自然我这辈子能赚多少钱。这也挺糟糕的，该休息得休息，腰不行了。”

吴晓波称：“各位对金钱要保持平视的姿态，我们做的每一件事情都是希望通过这个产品、这个服务为人类的生活做一点一点的改变。各位能改变世界吗？肯定改变不了世界。改变世界的第一是科学家，第二是政治家，第三是军事家，后面才轮到企业家。从来没有世界是企业家改变的。科学家发明了避孕套、马桶、手机、电脑、航天飞机，世界被改变了。政治家把地球变成这个样子，改变了。军事家到处打仗，哲学家告诉我们人类是怎么样的，企业家呢？我们去生产一些产品，科学家发明了避孕套我们把它做出来，发明了手机我们把它做出来。所以，梦不能太大。”

