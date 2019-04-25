先后访美陆日 柯文哲：随时要保持友好

台北市长柯文哲继先前访问美国，5月将访日本、6至7月间则会到中国大陆参加双城论坛，由于他先前曾自称是美、陆、日“三方都可以接受的人选”，今年轮番访问三国，格外引发关注。柯文哲今早受访时虽称“只是刚好”，但他也直言，随时都应该要有三方的支持，都要保持友好。

据中时电子报消息，台北市政府幕僚透露，应台湾驻日代表谢长廷邀请，柯文哲预计5月22至26日间，安排三或四天到日本富山县参加台日观光论坛，27日回台北市议会专案报告。

柯文哲表示，他之所以到日本参加观光论坛，主要是因为去年台湾到日本旅游人数达460万人次，日本来台湾才不到200万人次，按人口比例计算，相对来讲台湾去日本的太多了，要想办法拉些日本客来观光。

至于什么时间去拜访谢长廷，是否象征“白绿”破冰时，柯文哲则否认说，这有什么关系，是私人交情。

此外，由于高雄市长韩国瑜原先也规划访日，此举是否有较劲意味，柯文哲回应表示不会，“我们也没那么多时间，赴日参访时间会压到最低”；另外前行政院长赖清德届时也有可能在日本，柯文哲则说，不要说摊牌什么的，能不能大家轻松一点啊？

对于外界解读赴美国、日本、大陆的行程，柯文哲称，其实他在2016年也出访三次，“为什么要想那么多？”只是刚好；但他也说，不要说选举前，随时都应该要有三方的支持，都要保持友好。

