台外交部：支持台湾参与世卫大会声浪较往年强劲

第72届世界卫生大会（WHA）将于5月20日至28日在瑞士日内瓦举行，台湾至今仍未收到邀请函。对此，台湾外交部国际组织司司长陈龙锦今天表示，今年国际支持台湾参与WHA的声浪比往年更为强劲，相信随着WHA开议日期的接近，国际上会有越来越多支持台湾的声音出现。

据中时电子报消息，陈龙锦指出，截至目前为止，除了友邦及理念相近国家持续在幕后力洽敦促世界卫生组织秘书处邀请台湾以观察员身份出席WHA之外，已经有美国、日本、英国、加拿大、欧盟的行政和立法部门公开力挺台湾有意义参与世界卫生组织，海外侨界很多热心的侨团和侨领也以不同方式表达对本案的支持。

陈龙锦说，台湾友邦已经陆续致函世界卫生组织干事长要求将标题为“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”之提案，列入本年WHA议程做为补充项目。截至目前为止，已有超过十个友邦完成提案手续，尚有部分友邦仍在作业中。

至于10月在智利召开的国际刑警组织大会是否有机会参与，陈龙锦表示，难度还是很高，不过国际支持动能不断在累积。他说，台湾会继续和理念相近国家努力合作，前阵子国际刑警组织做了负面陈述之后，英美都有表达意见，我相信台湾还是大有可为。

