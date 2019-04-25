国家卫健委：抗癌药省级专项采购 平均降价10%

中国国家卫健委今早举行新闻发布会，介绍药品领域改革总体进展和成效有关情况。

据《新京报》消息，国家卫健委体制改革司副司长薛海宁介绍，2018年，国务院决定对进口抗癌药实行零关税。开展抗癌药医保准入专项谈判，新增17种抗癌药进入医保目录，价格平均降幅为56.7%。开展抗癌药省级专项采购，共有1714个药品降价，平均降幅10%。各地抗癌药降税降价政策逐步落地见效，所有省份都全部实现挂网采购，并且纳入医保支付，保障了患者的用药需求。

薛海宁说，积极创新药品采购方式，在省级药品集中采购的基础上，部分地区开展了跨区域联合采购、GPO采购等。在北京、上海等11个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点。国家药监局、国家卫生健康委和国家医保局分别出台配套政策，从切实保证中标药品质量、做好中标药品的配备使用、落实医保保障等方面提出了具体要求。11个试点城市相继发布实施方案，全部启动了试点工作。

薛海宁表示总体来看，试点工作稳步实施，预期的改革成效正在初步显现：一是药品价格有效降低。通过发挥以量换价的优势，试点地区中标药品价格平均降幅达到52%。同时，一些非试点地区也实行价格联动，部分未中选品种企业也主动降价，争取试点以外的市场，药品价格整体呈明显降低趋势。二是仿制药替代原研药进程加速。25个中选品种中有22个是仿制药，仿制药市场份额迅速提升，一致性评价工作也持续推进。三是医药行业格局发生改变。带量采购有利于进一步消除医药行业低水平同质化竞争，倒逼企业转型升级，推动市场秩序日趋规范。

