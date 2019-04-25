湖北襄阳市委要求印发文件不超过八页 重复率超六成的退回

据微信公众号“长安街知事”报道，湖北襄阳市近日下大力气整治文山会海，要求印发的文件不得超过八页，汇报材料不得超过六页。同时，对于重复率超过六成的文稿，一律退回。

此外，该市还明文要求，市内会议、活动对领导同志称呼时不加“尊敬的”、讲话不称“重要讲话”，一般工作会议发言时不鞠躬致意。而这是继陕西之后，本月第二个作出如此规定的地区。

今年3月，中共中央办公厅发出《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，明确提出将2019年作为“基层减负年”。目前，中国多地已出台了具体落实措施。

4月22日，襄阳市委办下发《关于整治形式主义官僚主义突出问题为基层减负的通知》，其中亮点颇多：

比如崇尚“短实新”，印发的文件不超过八页，汇报材料不超过六页；

凡是存在不合法不合规内容、没有充分征求意见建议的代拟稿，或起草的配套文件同上级文件重复率超过60%的文稿，一律作退文处理；

比如严控会议数量规模，将每年6月定为市级“无会月”，期间原则上不安排全市性会议；比如市内会议、活动对领导同志称呼时不加“尊敬的”、讲话不称“重要讲话”，一般工作会议发言时不鞠躬致意；

比如要求被调研对象不得设计“经典线路”，不得临时“包装”，不得安排“群众演员”，不得要求“背台词”，不得掩盖问题，不得搞层层陪同。

查重复率，此前多用于论文，襄阳如今改用在文件上，所剑指的正是公文过多、过滥问题。

而就在上周，吉林省委办公厅推出诸多为基层减负的通知，其中同样包括查重——与上级文件重复率超50%的，由文件审核机构退回起草单位修改。

对于“无会月”或“无会周”，河北、青海、吉林三地也作出了详细规定。与襄阳将6月定为“无会月”不同，河北是8月，青海为4月、10月。此外，吉林、青海都将每月第一周确定为“无会周”，吉林还将每周三定为“无会日”。

至于对领导同志称呼时不加“尊敬的”，长安街知事注意到，襄阳是继陕西之后，又一个出台明文规定的地区。

4月初，陕西省委办公厅发布减轻基层负担十条措施。其中就要求省内会议、活动对领导同志称呼时不加“尊敬的”、讲话不称“重要讲话”，一般工作会议发言时不鞠躬致意。