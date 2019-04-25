谈港“占中案” 赖清德：只有“一国”、没有“两制”

针对香港“占领中环案”的九人昨天都遭判刑，台湾行政院前院长赖清德今天透过面簿声援称，此案是对香港人民要求“真普选”，如此基本民主条件最大的斲伤，也证明北京承诺给予香港人民“一国两制”，只有“一国”、没有“两制”。

据联合新闻网报道，赖清德表示，民选总统是过去台湾民主运动和民进党创党以来最核心的诉求。台湾人民在1996年终于实现“直选总统”的民主愿望，也是他最早“弃医从政”、担任国大代表时，致力奋斗的目标。

赖清德说，台湾人民比香港民众早了20多年就能透过民主选票，选出自己的领导人，但“民主绝非与生俱来，民主要勇敢无悔争取”，更说民主是每一位自由、勇敢台湾人的“精神食粮”和“天然DNA”。如果失去民主，就像呼吸不到空气，“不能自由批评政府，这绝对不是台湾人能够接受的。”

赖清德指出，5年前的台湾“太阳花运动”，勇敢、独立的台湾年轻人喊出“自己的国家自己救”，这是年轻世代对台湾认同的自然觉醒，可香港年轻世代想借着“雨伞革命”争取香港民主开放，结果遭到北京残酷的扼杀，因此台湾除了要更坚定支持香港“争民主、拼自由”，更要珍惜、深化台湾民主的可贵成果。