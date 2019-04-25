中国官员称增大小微信贷支持可优化杠杆结构 不鼓励利率低于基准

据路透社报道，中国央行货币政策司司长孙国峰今天在国新办吹风会上表示，将坚持结构性去杠杆的取向，银行增大对小微企业的信贷支持力度不会提高整体的杠杆率，是在杠杆方面进行结构优化；一季度人民贷款同比多增部分主要投向民营和小微企业等薄弱环节。

银保监会副主席祝树民在同一场合表示，鼓励商业银行按照“保本微利”、商业可持续的原则对小微企业贷款进行定价；非常低的定价可能带来监管套利，形成“二道贩子”倒卖资金、内外勾结的行为，监管并不鼓励把小微贷款的利率降到基准利率以下。

“小微企业贷款利率低于基准利率，目前说应该是没有，都是在基准利率上浮一点。因为小微企业贷款相对成本高、风险大，需要由贷款利率定价来弥补成本。”祝树民称。

他进一步指出，经过测算，如果风险控制得好，不良率控制在3%以下，这个利率盈亏平衡点应该是在5%-5.7%。这个定价如果是定在5%-5.7%之间，这样的贷款才能实现“保本微利”和商业可持续。

祝树民并援引数据称，五家大型银行一季度新发放的普惠型小微企业贷款利率是4.76%，较去年四季度下降0.13个百分点；银保监会普惠金融部主任李均锋指出，全国银行业金融机构贷款的平均利率为6.87%，而银小贷公司、典当行等银行机构之外的放贷机构，其贷款利率大概在18%以上。

李均锋进一步指出，小微企业降低融资成本，不是简单地降利率，而是降融资的综合成本。小微企业的融资成本构成中除了利率以外还有很多的中间费用，如担保费、评估费、公证费。

因此，在推动小微企业降利率的同时，主要采取以下措施推动降低小微企业融资的各种附加费用：一是银行业金融机构通过提高信用贷款的比重使小微企业融资中的其他附加成本减少。二是要求银行业对小微企业的贷款，在没有其他实质性服务的前提下，只收息不收费，严禁银行业金融机构收取小微企业贷款利息以外的其他费用。

第三，推动担保机构特别是政府性融资担保机构对小微企业担保贷款的担保费下降，要求政府性融资担保机构对500万元人民币以下小微企业贷款的担保费原则上控制在1%以内，500万元以上的担保贷款的担保费控制在1.5%以内，这就比市场中一般的担保费，一般是3%低了很多。

第四，对于小微企业融资过程中评估费、公证费等费用，推动地方政府能减的就减，减不了由政府给予相应补贴。

数据显示，2019年一季度末，五家大型银行普惠型小微企业贷款余额是1.99万亿元，占全国普惠型小微企业贷款的比重19.94%，完成年初制定信贷计划的55.31%；普惠型小微企业贷款余额比年初增长16.85%，较各项贷款的增速高12.4个百分点，有贷款余额户数290.13万户，比年初增加45.22万户，阶段性完成了“两增”目标。

