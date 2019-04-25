称搜狗浏览器主页被篡改 搜狗公司诉百度公司不正当竞争

据《新京报》报道，海淀法院网透露，因认为其享有著作权的搜狗高速浏览器在安装“蓝光宝盒”软件后主页被篡改为“hao123”主页，损害了其合法权益，北京搜狗信息服务有限公司、 北京搜狗科技发展有限公司以不正当竞争纠纷为由将“蓝光宝盒”软件著作权人北京蓝光引力网络股份有限公司、“hao123”主办单位北京百度网讯科技有限公司及“hao123”商标持有人百度在线网络技术(北京)有限公司诉至法院，要求三被告立即停止不正当竞争行为、刊登声明赔礼道歉、赔偿经济损失100万元（人民币）。日前，海淀法院受理了此案。

原告两公司诉称，搜狗网址导航和搜狗高速浏览器拥有众多使用者，其中文互联网服务市场中亦享有极高的知名度和良好的用户评价。2013年起，两公司收到用户反映，搜狗高速浏览器网页主页被纂改为“hao123主页”。经用户反馈发现，在安装“蓝光宝盒”软件后，使用搜狗高速浏览器(PC版)时无法按照用户的自主选择设定浏览器默认主页，即将123.sougou.com或www.sina.com等网页设置为浏览器默认主页后，再次打开浏览器后主页并非用户设置的默认主页，而是被纂改设置进而跳转至hao123主页。原告通过调查了解到，北京蓝光引力网络股份有限公司是“蓝光宝盒”软件的软件著作权人，北京百度网讯科技有限公司是haol23网站的主办单位，百度在线网络技术(北京)有限公司是hao123的商标持有人。根据蓝光引力公司官方网站公示信息显示，三公司之间存在合作伙伴关系，且蓝光引力公司曾获得了“百度hao123历久弥坚奖”、“2014百度联盟峰会聚力和合共盛类”。此外，蓝光引力公司开办的网站“蓝光联盟”中显示三公司之间存在深度战略合作关系，蓝光引力公司为百度公司推广“hao123主页”。

二原告认为，三被告共同利用不正当技术措施与手段，干涉用户选择，为百度公司吸引用户流量，不仅侵犯了用户正当的知情权和选择权，更破坏了搜狗公司为用户提供的正常服务，严重损害了搜狗公司的合法权益，属于不正当竞争行为。

目前，本案正在进一步审理中。