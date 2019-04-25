习近平会见杜特尔特：我每次同你交谈都推心置腹

据央视报道，中国国家主席习近平今天在人民大会堂会见菲律宾总统杜特尔特。

习近平指出，过去3年，中菲关系完成转圜、巩固、提升“三部曲”，步入新的发展阶段。实践证明，中菲坚持睦邻友好顺应历史潮流，符合人民期待，是唯一正确选择。

习近平表示，他每次同杜特尔特交谈都推心置腹，坦诚相见，为的是中菲两国和两国人民的福祉。他愿同杜特尔特总统一道，继续从战略高度和长远角度把握好两国关系正确航向。双方要坚持睦邻友好的大方向，共创携手发展的大格局，发挥妥处分歧的大智慧，把握世界发展的大潮流。共建“一带一路”倡议同总统先生提出的“大建特建”规划高度契合，双方合作卓有成效。中方愿同菲方深化发展战略对接，在共建“一带一路”框架内打造合作亮点，深化中菲两国以及地区各国联通和发展。双方要重信守诺，发扬伙伴精神，保持南中国海和平稳定，加强海上合作。中方将继续在禁毒、反恐等问题上全力支持菲律宾人民的正义事业。

杜特尔特表示，他到中国是为了和平与发展而来。他祝贺中国成立70年取得的巨大成就。中国是菲律宾持久可靠的好朋友。菲方将坚持独立自主的外交政策。

杜特尔特说，他愿同习近平主席一道，排除干扰，坚定信念，使友好合作始终成为菲中关系的主流。菲方对共建“一带一路”充满信心，愿用好“一带一路”合作带来的机遇，实现国家发展目标。菲方愿妥善处理好海上问题，不使其影响两国关系的发展。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。