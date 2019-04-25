6月后初选采全民调有共识 国民党：不会为赶而赶

国民党中常会对总统初选改采全民调及延到6月后进行有共识，国民党副发言人黄心华今天表示，国民党总统提名的大方向是不会“为赶而赶”，初选的时程或许稍有延迟，但整体节奏仍依规划推进。

据联合新闻网报道，黄心华说，初选方式待党中央与所有有意参选者沟通后，才会交常会做最后决定。至于与各参选人的会面时间则仍在联系中。

国民党将针对2020总统提名另订特別办法，把高雄市长韩国瑜和鸿海董事长郭台铭等所有有意参选的人都纳入初选机制中，而改采全民调也获高度共识。

不过，前立法院长王金平认为，从七三制改成全民调不公平；最早表态支持全民调的前新北市长朱立伦也呼吁党中央尽速决定初选机制，不要演成惊悚片，观众都跑光了。

高雄市长韩国瑜今天则说，等跟吴敦义会面再谈。至于鸿海董事长郭台铭则因人在国外，尚未回应。

国民党副发言人黄心华说，中常会上有常委提案建议初选改采全民调，但党主席吴敦义裁示所有提案都交由相关单位研议，党中央也将同步针对初选方式与所有主动、被动参选者交换意见，待收集大家的意见后，才会送交常会做最后决议。

至于吴敦义将与有意参选的郭台铭、王金平、朱立伦、韩国瑜等人的会面时间，黄心华表示，副主席兼秘书长曾永权正与每一位联系中，时间尚未确定。不过，党内人士透露，曾永权持续跟韩国瑜联系，只是一直没有获得韩明确的回复。

由于下一次中常会适逢五一劳动节不开会，国民党预计有两周的时间可以与所有可能参选人选会面，针对初选的方式凝聚共识，最快应该在5月8日中常会上通过特別办法。

党务人士表示，特別办法只会做原则性的规范，至于详细的作业细节，包括民调公司的挑选、初选时程等细节，需再由党中央跟各参选人讨论并达成共识。

此外，国民党考量到民进党总统候选人5月底才会底定以及高雄市议会6月才休会，党内人士表示，中常会对于国民党初选延后至6月后再进行也有共识。

黄心华表示，国民党总统提名的大方向是不会“为赶而赶”，初选的时程或许稍有延迟，但整体节奏仍依规划推进。至于确切的时程，仍要以常会决议为准。