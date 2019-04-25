法军舰罕见穿越台湾海峡 专家质疑美国放话目的

路透社引述不具名的美国官员的话披露，法国护卫舰“葡月号”本月通过台湾海峡，并指欧洲国家舰艇航行到这个海域非常罕见，此举可能受到美国欢迎，但会升高与中国的紧张关系。有专家认为，去年“葡月号”的年度任务，离开了韩国仁川向南巡驶香港时也穿越台湾海峡，“那时怎么就没大声嚷嚷呢？”质疑美国放话的目的。

据联合新闻网报道，台湾前海军官校军事学科部教官吕礼诗今天透过面簿表示，法国花月级（Floréal class）护卫舰“葡月号”（Vendemiaire）通过台海，为什么自己不说、而是美国说？为什么通过的月初不说，而到了月底才说？

吕礼诗说，台湾海峡本来就是东南亚与东北亚间航行的重要水道，如果自己没带补给舰，也不想太耗油，当然是首选。他还说，去年“葡月号”的年度任务，离开了仁川向南巡驶香港时也穿越台湾海峡，还在香港开放参观，那时怎么就没大声嚷嚷呢？

吕礼诗指出，从去年10月起，除了12月的圣诞节之外，美舰”过境通行“台湾海峡都是在每月下旬；算了算时间，美舰通过的周期也快到了，不知道这次捅了“葡月号”是为了铺陈自己的行动，还是想把法国月初的穿越，当做这个月的业绩。

