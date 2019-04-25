蔡英文：威权国家利用自由 伤害自由威胁民主

台湾总统蔡英文今天接见美国智库访问团时表示，台湾深受假信息所害，也深刻体验到威权国家利用自由来伤害自由的做法，确实对全球民主体制造成严重的威胁，她已要求国安单位积极研拟反制。

据中时电子报消息，蔡英文今天接见美国智库“新美国安全中心”之“下一世代国安领袖计划”访问团表示，最近3年来台美关系升温，她相信大家都有感觉。

这个月是《台湾关系法》立法满40年，过去几周她已经接待了很多来自美国的朋友，这段期间美国总统特朗普也宣布第三次对台军售，强化台美之间实质的军事合作。“当然，不只是军事合作”，她也希望台美在贸易、文化、宗教等各领域，都有更深入的交流和互动。

“新美国安全中心”在执行长冯德纳领导下，今年2月提出“反制高科技非自由主义”计划，研究如何反制威权国家透过各种科技手段，尤其是用假信息渗透的方式，扩大全球影响力。

蔡英文表示，访团成员此次来访，也可以了解台湾社会如何因应假信息的挑战。台湾确实深受假信息所害，也深刻体验到威权国家利用自由，来伤害自由的做法，确实对全球民主体制造成严重的威胁。

她已要求国安单位务必要针对这些高科技非自由主义的攻击和渗透，做出更深入的分析，并积极研拟反制。去年台美 “全球合作暨训练架构”（GCTF），针对“培养媒体识读以捍卫民主”举办了工作坊，让台美双方可以更理解彼此对于“假信息”议题的因应。

蔡英文表示，网络科技日新月异，不同世代对于这些技术的掌握，也有明显的差异。这也让我们在进行政策讨论时，需要花更多时间来沟通。今天与会者都是年轻优秀的幕僚和主管，对于网络、新媒体的掌握度应该都很高，她很期待与大家交换想法和意见。

