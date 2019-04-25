中国为“一带一路”国家培养水利人才 提供全额奖学金

据《新京报》消息，中国水利部与教育部合作启动“‘一带一路’水利高层次人才培训项目”，今年的招生计划已经启动，将提供全额奖学金。

水利部透露，迄今已有来自112个国家的1700多名技术人员和政府官员参加中国组织的相关水利培训，实现了培训地点从境内到境外，培训形式从多边到多双边，培训语言从英语单语种到英、法、俄多语种，培训级别从技术班、研修班到部长级高官班的四大跨越。

2018年，水利部与教育部合作启动“‘一带一路’水利高层次人才培训项目”，将连续5年以全额奖学金形式资助“一带一路”沿线及相关国家水利高层次人才来华攻读硕士生学位。项目拟培养约150名境外高级别人才，2018年已成功招收来自亚洲、非洲、拉丁美洲等16个国家的约30名青年学员；目前，2019年招生已经启动。

水利部与河海大学合作，向柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等湄公河流域国家近60名水利领域的政府官员或技术人员提供奖学金，资助其来华参加水文及水资源、水利水电工程等领域的研究生培训。此外，还利用对外援助资金及多双边合作基金渠道，援助“一带一路”国家开展水资源综合规划、防洪规划，防灾减灾、供水等项目，打造民生水利工程。