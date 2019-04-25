中国国防部：中德计划今年在德国举行第二次卫勤实兵联合演习

针对德国媒体报道称，德国联邦国防军卫勤部队将于今年7月3日至17日首次与中国的同类型官兵在德国境内举行一场较大规模的联合演习，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强表示，中德两军今年将举行第二次卫勤实兵联合演习，双方正就联演相关事宜保持密切沟通，相关信息将适时发布。

据观察者网报道，任国强今天在国防部例行记者会上还说，近年来，中德两国军队关系发展势头良好，联合演习等领域务实合作扎实推进。

另据德国之声报道，作为对联合国危机使命的准备，德国联邦国防军卫勤部队将与中国官兵一起于今年夏天首次在德国境内举行一次较大规模的联合演练。德国联邦国防军卫勤部队一名发言人对德新社表示：中德双方将各派约100名官兵参加演习。根据计划，参演人员将在一次假象的联合国使命中，紧急出动，应对多个难民营爆发霍乱局面。

报道称，取名为"联合救援2019"的这次来联合演习安排于7月3日至17日在下巴伐利亚州的费尔德基兴（Feldkirchen）举行。该地是德国国防军卫勤教育团驻地。此类系列演习在迄今的中德军事合作中尚属首次。

据中国军网此前报道，2016年10月，“联合救援-2016”中国-德国卫勤实兵联合演习在第三军医大学全军机动卫勤力量训练基地拉开帷幕。这是中国军队与欧洲国家军队首次卫勤联合演习，也是中国军队卫勤在境内与外军举行的首次联合演习。

