华为P30 Pro用户指手机入水即坏 官方：实验条件下才有IP68抗水

华为新款手机P30 Pro号称达到“IP68”级別的防水防尘规格，但最近有一名四川用户表示，他不慎将手机掉入水中，捡起后不久就自动关机，再也无法启动，需要到华为公司维修。

据网媒“香港01”报道，华为官方客服解释称，P30 Pro的“IP68”需要一定实验条件才可达到，因此无法适用于日常生活。如果整部手机掉进水中，可能会产生不同程度的损坏，也不包括在保养范围内。

四川成都的巫先生表示，自己在华为网上商城购入的P30 Pro手机，在本月18日不慎掉进水中，而捡起后不久，该手机便自动关机，再也无法启动，只好到专门店维修。他最终花费1506元（人民币，下同，约300新元）购置新屏幕，而且还要花钱重换主板，“维修时说手机屏幕烧坏了，换了后还是没修好，又说主板烧坏了，要更换主板”。

不过，巫先生翻查华为官网发现，官方宣称P30 Pro达到“IP68”防水防尘，属于最高级別，介绍为“当外壳暂时浸泡在1.5m深的水里30分钟，将不会造成有害影响。”这消息令他无法接受，认为自己的手机防水性能不佳，质量存在问题，“售后和我说，它的防水只是针对生活溅水。我调查过的，IP68是最高级的防水等级，这是明显的质量问题”。

巫先生在位于成都金牛区的华为客服中心协商无果后，决定向金牛区市场和质量监督管理局投诉。

对此，华为官方客服热线的工作人员表示，P30 pro的防尘抗水功能显示已经达到“IP68”，但这是在一定“实验条件”下得出的，因此无法适用于日常生活。其“实验条件”是，先把手机的耳机孔、扬声器小孔等用专用防水胶堵住，再放到没有流动的清水中，水深大概1.5米，实验时间大约30分钟，水温和产品的温度保持在一个范围内，手机便可以保存完好。

工作人员又说，这款手机不是专业的防水手机，如果将手机掉到水中发生浸水或入水的情况，不会在保修范围内，“这是实验数据，是有条件的，像我们日常使用中一般不会做这些操作”。

记者翻查发现，华为官网介绍P30 Pro的抗水防尘级別达“IP68”，但标明“在受控实验室条件下测试，其效果在IEC标准60529下达到IP68等级”，浸入液体而导致的损坏不在保养范围内。