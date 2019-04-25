德国前总统：“一带一路”为欧洲港口带来机遇

据《新京报》消息，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作分论坛今天下午开幕。德国前总统克里斯蒂安·武尔夫在致辞时表示，“一带一路”倡议让德国和欧洲的很多港口看到很多机遇。

克里斯蒂安·武尔夫表示，“一带一路”倡议为所有的参与方、中小企业或者比较小的国家都提供了非常平等和公平的机会，欧盟因此提出了欧亚互联互通战略。

克里斯蒂安·武尔夫说：“在欧洲、在德国都对此充满期待，我们看到了很多可能性和巨大机遇，特别是对于港口来说，而德国有欧洲最大的内陆港杜伊斯堡和欧洲第三大海港汉堡港。”

克里斯蒂安·武尔夫曾经当过七年的下萨克森州州长。他介绍，下萨克森州在中国改革开放之后就与中国安徽省结成了友好省州，他的家乡奥斯纳布吕克也和合肥结为了友城。他表示，德国和中国都是非常重要的两大经济力量，中国是全球第二大经济体，德国是全球第四大经济体，中国在基础设施建设方面的成就让德国惊叹，德国优势则在于家族企业、手工业者、职业教育和机械制造行业。

克里斯蒂安·武尔夫表示：“今天两国在各个方面都紧密相连，中国是德国最重要的贸易伙伴，这种紧密的关系也通过‘一带一路’倡议获得新的活力，内容在不断拓展。”