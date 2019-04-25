亚开行总裁称将继续向“足够富的”中国提供贷款援助

据路透社报道，亚洲开发银行总裁中尾武彦今天称，亚开行认为继续向中国提供贷款具有价值可言，回应对该机构应停止向中国发放贷款的呼吁声。

中尾武彦还表示，亚开行对中国的贷款规模“并不庞大”，所以并不会挤走较贫穷国家的借款人。

“向中国放贷是有好处的。我们可以对气候变化和环境等政策施加影响，这可能对发展中国家和地区产生积极影响，”中尾武彦告诉记者。

日经报道称，日本政府已敦促亚开行停止对中国放贷，理由是中国足够富了，可以从获援助领域“毕业”了。日本是亚开行创始会员国之一。

虽然中国占亚开行放贷比重持续下滑，中尾武彦称还没有“让中国马上毕业”的计划。

中尾武彦指出，亚开行从借给中国的贷款中赚取收益，而这些收益也可以用来支持在相对贫穷国家的业务。

亚开行称，中国是亚洲开发银行第二大借款主权国家，同时也是该机构的开发融资及知识分享活动的主要捐助者之一。

中尾武彦指出，亚开行借给中国的贷款占整体贷款比重，已经从2013年的19%降至2018年的12%。

由日本主导的亚洲开发银行成立于1966年，其职责为让数以亿计的亚洲人口摆脱贫困，该行拥有67个成员国，包括陷于困境的孟加拉和巴基斯坦、以及正在热络发展的中国和印度，日本和美国为前两大捐款国。

