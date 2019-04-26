习近平：中国将进一步降低关税水平 确保严格实施外商投资法

中国国家主席习近平今天（26日）在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中说，中国将进一步降低关税水平，并确保严格实施《外商投资法》。

据新华社报道，习近平说，中国将将进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒，不断开大中国市场大门，欢迎来自世界各国的高质量产品。他说：“我们不刻意追求贸易顺差，愿意进口更多国外有竞争力的优质农产品、制成品和服务，促进贸易平衡发展。”

习近平说，中国已实施准入前国民待遇加负面清单管理模式，未来将继续大幅缩减负面清单，推动现代服务业、制造业、农业全方位对外开放，并在更多领域允许外资控股或独资经营。

习近平指出，中国将新布局一批自由贸易试验区，加快探索建设自由贸易港。“我们将加快制定配套法规，确保严格实施《外商投资法》。我们将以公平竞争、开放合作推动国内供给侧结构性改革，有效淘汰落后和过剩产能，提高供给体系质量和效率。”

习近平也提到，中国将着力营造尊重知识价值的营商环境，全面完善知识产权保护法律体系，大力强化执法，加强对外国知识产权人合法权益的保护，杜绝强制技术转让，完善商业秘密保护，依法严厉打击知识产权侵权行为。中国愿同世界各国加强知识产权保护合作，创造良好创新生态环境，推动同各国在市场化法治化原则基础上开展技术交流合作。