郭台铭称后宫不得干政 被人反问“妈祖是哪一宫”

鸿海董事长郭台铭昨天（25日）自曝，因参选未和妻子充分沟通，并称妻子已经“离家出走”多日，不过他随后发表“后宫不得干政”的言论引发争议。有不少人拿他昔日参选称是“妈祖”旨意，以此提醒郭台铭，“女权价值”似乎有些混淆。

据台湾《苹果日报》报道，太阳花学运发言人曾柏瑜因不满郭台铭的“后宫说”，在面簿上反讽：“要参选也是妈祖叫你参选，现在又委屈自己太太离家出走，还高喊‘后宫不要干政’。”她反问郭台铭：“请问郭台铭先生，女人到底哪里招惹到你？连承担、负责自己所做的决定的勇气都没有，有什么资格承担起整个国家的大事？”

她更喊话：“无论你要不要参选、要做什么决定，请你都不要拿女人当作借口。也不需要用太太离家出走来展现你的决心。”

台湾作家罗毓嘉则在面簿反问：“郭台铭说太太曾馨莹反对他参选，但‘军国大事，后宫不要干政’那请问当初叫你他富士康出来选的妈祖是哪一宫？讲清楚啊你，西门天后宫还镇澜宫还拱天宫的妈祖（们？）是算你的前宫还什么宫？根本莫名奇妙耶。”

他也说：“我真的觉得男人实在很奇妙，入了你梦里的女森跟你讲话你就百依百顺，然后每天睡你旁边的女森说反对你参选你就他富士康地叫她别吵——喔，路边小姐叫你直销塔位你就去，老婆说你别去都不行？这才是败坏婚姻价值。”

台湾另一位作家“御姐爱”也在面簿上声称，看了新闻血压高，“如果一段婚姻最后只落得被称呼为后宫，我宁可当自己生命里的王”。