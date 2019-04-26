赖清德：舍弃初选制度 相信没法赢得台湾人民的支持

前行政院长赖清德今天（26日）在面簿直播开场前说，如果舍弃民进党初选制度，又回到少数人决定，相信没办法赢得台湾人民的支持。

赖清德说，初选是民主程序，要坚守民主精神，初选不是只有输赢，还有民主内涵，由人民决定谁代表民进党，由关心台湾的人，决定谁代表民进党。

赖清德指出，民进党的民主制度非常完整，当代表民进党人选选出后，才决定谁配谁（副手），如果还没决定人选之前，就决定谁配谁，让社会有不好观感，觉得在权力分赃，甚至搓圆仔汤，恐会失去社会对民主精神的肯定。

赖清德称，昨天应台湾社会团体“台湾社”邀请参加一场记者会，并呼吁台湾人民共襄盛举，将明年1月选举定位为反并吞、护主权，反对假和平、反对“九二共识”、反对“一中原则”、反对“一国两制”。

他认为，这些都有清楚说明，他被邀请参加记者会，来宾的发言自由其负责，但他决定参选时，已经公开说明，要进行君子之争，他不会攻击蔡英文，也希望大家不要互相攻击，支持者也不要互相攻击，这样才有办法提升台湾民主精神，真的很希望支持蔡英文和他的人，都不要互相攻击。

赖清德也表示，任何人都不要把别人不当言论，硬是强压在候选人身上，进行一场君子之争，民进党之所以可以创党、在野然后到执政，就是因为用广大民主精神带领台湾进步，如果放掉这样的使命，只在乎输赢，恐怕没办法带给台湾进步理念，对民进党和台湾都不好。