习近平：“一带一路”一切合作将在阳光下运作　以零容忍态度打击腐败

中国国家主席习近平说，“一带一路”接下来将坚持开放、绿色、廉洁理念，并“坚持一切合作都在阳光下运作”，同时以零容忍态度打击腐败。

他今天（26日）在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时，并没有宣布新的资金投入项目，而是回应了国际社会对“一带一路”的疑虑。

“一带一路”倡议推出近六年来，美国及多数欧洲国家仍未热烈响应，较常提出的批评是可能会在沿线国家产生债务危机、滋生腐败、破坏环境、欠缺透明等问题。

对此，习近平强调将秉持共商共建共享原则，倡导多边主义，“大家的事大家商量着办，推动各方各施所长、各尽所能，通过双边合作、三方合作、多边合作等各种形式，把大家的优势和潜能充分发挥出来，聚沙成塔、积水成渊”。

他也承诺将确保“一带一路”项目在商业和财政上的可持续性。中国将继续提供“一带一路”专项贷款、继续让丝路基金、各类专项投资基金发挥作用，发展丝路主题债券。

与此同时，他也表示支持多边开发融资合作中心有效运作，欢迎多边和各国金融机构参与投融资，鼓励开展第三方市场合作，通过多方参与实现共同受益的目标。

他指出，中国发起了《廉洁丝绸之路北京倡议》，要求企业在运营、采购、招投标等环节应按各方普遍支持的国际规则标准来进行，同时应尊重各国法律。

在环保方面，习近平介绍，中国启动共建“一带一路”生态环保大数据服务平台，与各国一起实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划。中国也将深化农业、卫生、减灾、水资源等领域合作，同联合国在发展领域加强合作，缩小发展差距。

习近平也宣布加强人文交流，中国未来五年将邀请共建“一带一路”国家的政党、智库、民间组织等一万名代表来华交流，并与沿线国家社会组织联合开展一系列环保、反腐败等领域培训项目。为此，中国也已设立共建“一带一路”国际智库合作委员会和新闻合作联盟等机制。

另外，中国也将在未来五年支持5000人次中外方创新人才开展交流、培训、合作研究，并支持各国企业合作推进信息通信基础设施建设，提升网络互联互通水平。

习近平：如果人为阻断江河流入 再大的海迟早都会干涸

在今天的主旨演讲中，习近平也重申，中国要促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

他不点名地讽刺采取贸易内向政策的美国说：“商品、资金、技术、人员流通，可以为经济增长提供强劲动力和广阔空间。‘河海不择细流，故能就其深。’如果人为阻断江河的流入，再大的海，迟早都有干涸的一天。”

在中美贸易谈判临近尾声之际，习近平今早向参会的5000名外国来宾承诺，中国将进继续深化改革和对外开放，将进一步降低关税，并大幅缩减外资负面清单，全方位对外开放现代服务业、制造业和农业。

他承诺，中国将更大规模增加商品和服务进口，进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒。他说，中国“不刻意追求贸易顺差，愿意进口更多国外有竞争力的优质农产品、制成品和服务”。

他也说，中国将更广领域扩大外资市场准入，并在更多领域允许外资控股或独资经营。中国也将新布局一批自由贸易试验区，加快探索建设自由贸易港，并加快制定配套法规以确保严格实施《外商投资法》。

习近平也说，中国将着力营造尊重知识价值的营商环境，全面完善知识产权保护法律体系，大力强化执法，加强对外国知识产权人合法权益的保护，杜绝强制技术转让，完善商业秘密保护，严厉打击知识产权侵权行为。

他承诺，中国将更加重视对外开放政策贯彻落实，建立有约束的国际协议履约执行机制，在行政许可、市场监管等方面规范各级政府行为，清理废除妨碍公平竞争、扭曲市场的不合理规定、补贴和做法，公平对待所有企业和经营者，完善市场化、法治化、便利化的营商环境。

他也重申，中国不搞以邻为壑的汇率贬值，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。他也表示中国积极支持和参与世贸组织改革。

（记者是《联合早报》北京特派员）