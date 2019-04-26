李显龙总理：多国反全球化背景下　一带一路有助加强区域与多边合作

新加坡总理李显龙说，许多国家出现对全球化的强力反抗，以及对公共机构和政府日益增长的不信任，这削弱了多边体系。在此背景下，中国的“一带一路”倡议可在加强区域和多边合作扮演重要角色。

李总理今早（26日）在北京出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，之后在高级别领导人会议上发表题为“一带一路合作：塑造更美好共同未来”的演讲。

李总理说，自己完全同意今早开幕式上各领导人所提到的，世界正面临许多复杂的跨国界挑战，例如恐怖主义、气候变化和传染病传播，这些问题只能通过各国在多边主义框架中合作才能解决，因为各国和它们各自的问题已变得相互关联与依赖。

他认为，所有国家无论大小，都依赖稳定的全球秩序，以进行有成效性的合作、和平地化解争端，并在新领域中开展合作。

不过，李总理观察到，许多国家出现对全球化的强力反抗，以及对公共机构和政府日益增长的不信任，这削弱了多边体系，也使得各国合作寻找共同解决方案的工作变得更困难。

在上述背景下，李总理认为，推动贸易和联通性的一带一路倡议能在加强区域和多边合作方面扮演重要角色。

李总理指出，一带一路回应了许多国家对于更好的基础建设和联通性的需求，而更好的基础建设不仅能促进中国与其他国家之间的贸易和经济合作，也能促进中国以外其他国家之间的合作。

李总理说，这也是为什么新加坡作为开放经济体和全球枢纽，是一带一路早期和强有力的支持者。他提出了新加坡在一带一路中通过四个平台的参与：基础建设联通、金融联通、第三方合作、以及专业与法律服务。

新中在一带一路下的法律和司法合作，是两国去年确立的新合作领域。李总理谈及新加坡优势时说，新加坡提供了中立的第三方地点，让一带一路沿线国家与企业能快速和有效地解决商业纠纷。

李总理进一步说，新加坡的调解中心、国际仲裁中心和国际商业法庭在国际上都享有良好声誉，能与中国现有的机构相辅相成。此外，新加坡处理标准化商业纠纷的解决时间是世界上最短的，新加坡希望能提供一些软性基础建设，以促成一些一带一路项目。

新中在一带一路下的法律和司法合作，是两国去年确立的新合作领域。李总理谈及新加坡优势时说，新加坡提供了中立的第三方地点，让一带一路沿线国家与企业能快速和有效地解决商业纠纷。

李总理进一步说，新加坡的调解中心、国际仲裁中心和国际商业法庭在国际上都享有良好声誉，能与中国现有的机构相辅相成。此外，新加坡处理标准化商业纠纷的解决时间是世界上最短的，新加坡希望能提供一些软性基础建设，以促成一些一带一路项目。

中国与新加坡之间第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范性项目旗下的陆海新通道是另一合作重点。李总理说，中新（重庆）项目不仅提升了陆地与海洋上的传统连接性，也建立了数据、人才、科技和金融方面的新联通性。

他总结时评价说，一带一路是一项规模、多元性与潜力都巨大的倡议。

李总理认为，有鉴于不同伙伴国的国情、背景和需求不同，要有单一成功方程式是不可能的，但即便如此，中新（重庆）项目仍是一项有益于中国和世界的建设性倡议。他并指出，在一带一路推出六年后评估其进展并探讨未来方向，是适时的做法。

（记者是《联合早报》北京特派员）