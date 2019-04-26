湖北安陆自来水变“绿茶” 初步查明：水库上游生活污水直排

中国湖北省安陆市城区水源地解放山水库自上周起便发生“水华”现象，致使居民用水浊度色度升高，自来水变“绿茶”，并伴有异味。经初步查明，这起事件的原因之一是水库上游部分城镇的生活污水直接排入河流，导致藻类繁殖活跃。

据中国澎湃新闻报道，4月15日以来，安陆市城区水源地解放山水库发生“水华”现象，给自来水厂制水造成困难，致使居民用水浊度色度升高并伴有异味。

4月25日，湖北省安陆市政府通报，决定启动饮用水水源地解放山水库“水华”现象应急IV级响应。截至25日晚上9时30分，当地卫健部门对市区两处末梢水检测，其中一处指标均达标；另一处游离性余氯超标一倍，其它指标达标。

4月15日至4月24日，当地通过从备用水源地徐家河调水350万立方米、自来水加大消毒量 、环保部门加大沿河整治力度等措施，自来水浊度色度期间曾有所好转，但随着近日气温攀升，“水华”现象较前期加重。

4月25日，安陆市委、市政府紧急从徐家河水库先期调水1000万方，将于当天15时对解放山水库进行生态补水，缓解“水华”现象，保证市民供水安全。

4月25日晚，安陆市市区居民陆先生指出，据他观察，自3月中下旬，安陆市自来水开始有异味，4月17日后，水体逐渐变绿，并有明显的腥臭味。18号左右到24号之前，水体变好，但24日之后水体又变绿，伴有异味。

资料显示，安陆市现由孝感市代管，城区人口约20万，都喝府河水。安陆市内只有一个水厂，即安陆市自来水公司。

报道称，孝感市生态环境局安陆市分局曾在4月16日就自来水问题，在当地的“槐荫论坛（孝感市委宣传部主管、孝感日报主办）”上作出回复称，“经查，因府河解放山水库水体流动性较差，出现‘水华’现象，水中藻类大量繁殖，水体呈异常绿色，水厂制水效果明显减弱，自来水出厂色度、异味明显，但经检测，细菌学、重金属等指标均在国标范围内。”

相关工作人员指出，导致前述“水华”问题出现的原因之一是水库上游部分城镇的生活污水直接排入河流，导致藻类繁殖活跃。这些城镇的生活污水处理厂还正在建设中。

发生水华事件饮用水水源地、解放山水库是通过拦截当地河流、府河而形成的水库，是一种河道型水库。如果生活污水直接排入河流，最终会汇入该水库。

此外，前述工作人员表示，安陆市近期降水偏少，气温升高。2019年1月—4月25日，安陆市累计降水量189.9毫米，与历年同期（227.9毫米）相比，偏少一成。

4月25日，中国国家城市供水水质监测网武汉监测站经检测确认，造成安陆市饮用水水源地、解放山水库的“水华”现象的藻类主要是裸藻，专家建议对该水库进行生态补水，加强其流动性。

25日下午3时起，安陆市紧急从徐家河水库、清水河水库先期调水1200万立方米，向府河生态补水；同时，解放山水库向下游开闸放水，增强取水区域的流动性，以改善水质。

截至25日24时，解放山水库累计开闸放水129.6万立方米，入库补水85.6万方。

相关通报称，安陆市相关部门正持续加强府河沿线排放督查，生态环保、卫健、住建等部门同步开展水质监测；安陆市自来水公司根据实际调整制水方案，加大消毒量，加大排泥频次，在水厂进水口投加活性炭和高分子助凝剂，减小水体异味；同时，减少每日送水量，降低流速，提升反应沉淀效果。