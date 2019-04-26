2018年中国网络版权保护年度报告：加快修订《著作权法》

据澎湃新闻报道，26日，2019中国网络版权保护与发展大会在北京召开。中国信息通信研究院副院长王志勤在会上发布了《2018年中国网络版权保护年度报告》。

报告认为，2018年中国网络版权保护主要呈现以下特点：中国5G发展进入快车道，新技术与内容产业深度融合，人工智能、大数据、区块链等新兴技术的应用，为网络环境下版权保护提供了新方法和新模式；版权产业政策体系进一步完善，行业监管愈加严格，提升了用户的付费意愿，数字内容产业的规范发展使得商业模式进一步升级，产业生态进一步完善；融媒体时代内容分发的碎片化、社区化，社交平台成为传播作品的重要载体，各大互联网平台依托技术优势和资源整合能力，积极探索网络版权保护新路径，在网络版权治理体系中发挥重要作用。

报告认为，2018年，中国网络版权保护虽然取得了重大进展，但是也存在诸多问题和挑战，比如：现行著作权法律制度不能适应产业发展新需求；侵权盗版方式“去中心化”增加版权保护难度；内容产业“重产轻质”创新能力不足；版权国际应对面临更多挑战。

报告建议，加快推进《著作权法》修订进程，完善版权制度体系；鼓励创新激发原创动力，推动优秀作品创作生产；创新版权治理模式，建立协同治理联动机制；推动版权信息共享，促进交易平台透明化。