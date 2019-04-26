一句“后宫不要干政”惹非议 郭台铭今致歉

鸿海董事长郭台铭昨天（25日）因曝出一句“后宫不要干政”惹非议，今天对此在社媒发文致歉。

据郭台铭在面簿发布的消息，郭台铭说，对于他昨天的说法，“我要郑重的向觉得被冒犯的人道歉”。他解释，他想表达的意思，是不论谁掌权，都应该严守清廉，不该让家人亲友影响决策。“但我用了不恰当的譬喻，我在此表达歉意，并谢谢所有人的指教，我会虚心检讨”。

在谈到妻子时，郭台铭说，她已经散心回来了。他说：“我们家是亲自接送小孩，这几天她不在，我每天三点睡，六点半就要起床送小孩上学，觉得很辛苦，也彻底体会太太为家庭付出的辛劳。馨莹用离家散心来‘抗议’我的决定，我应该要好好跟她沟通，却因媒体的报导（报道），害她被误会，我心里也很不好过。我会和她解释我的想法，希望她能支持我。”

他之后指责前行政院长赖清德，“利用我口误失言，指称我是皇帝威权心态。在此我必须严正回应赖前院长，我一路走来，坚持要透过民主初选方式参选总统，就是要经过民意考验来争取服务国家的机会，这也正是我对于民主价值的坚持。”

郭台铭接着说：“治理国家，要有气魄；承担责任，必要谦卑。赖前院长若是要寻找个‘皇帝’来批评，那坚持不办理初选，见面就要您速速退选的蔡英文总统，不才是最执着于紧握权力、不愿面对人民声音、试图透过密室协商来打压民主初选程序的‘真皇帝’吗？怎么会是对我扣上威权的帽子呢？”

他呼吁赖清德，“你该骂的不是我，而是应该告诉蔡总统，请她好好尊重民主国家最重要的初选制度，而非继续想搞密室协商、皇帝威权来把赖院长搓掉才是！”

郭台铭最后表示，对于赖清德揭弊的勇气感到相当佩服，并称“请你一定要坚持走完初选到底，并且要用尽一切可能的方式来捍卫初选，将这些你们最痛恨的‘黑箱’公诸于人民，这样才对得起你们民主进步党的精神，也才对得起中华民国的民主！”