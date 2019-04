曾经轰动一时的香港铜锣湾书店事件的主角之一林荣基,据称已经离开香港,移居台湾。

据香港01报道,香港泛民立法会议员毛孟静今天(26日)就在面簿上发文,并发布送机相片,称林荣基“流亡”台湾,“离开香港他的出生地”。

林荣基早前称担忧修例威胁其人生安全,故安排移民。

毛孟静帖文标签“林荣基流亡台湾”、“反引渡返(中国)大陆”等。

毛孟静也以英文写道:“Bookseller Lam Wing Kee quits HK for Taiwan amidst China extradition fears #SelfExile And saying goodbye is not my forte”(书店店长林荣基在担忧“渡返大陆条例”中离开香港前往台湾,自行流亡,说声再见不是我的长处)