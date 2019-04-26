妻子亲信担任高雄企业总经理被指“夫人干政” 韩国瑜否认

高雄市长韩国瑜的夫人李佳芬今天（26日）被高雄市民进党团曝料，高雄港土地开发公司新任总经理程建腾是李佳芬的亲信。韩国瑜回应时称没有所谓的“夫人干政”。

据台湾中时电子报报道，高雄市议会民进党团上午召开记者会，以“家臣变高官，来高雄发大财”为主题，指责李佳芬担任议员时的秘书程建腾，被高市府推荐担任高雄港土地开发公司总经理，是政治酬庸“夫人干政”。

高雄港土地开发公司是由高雄市政府和台湾港务公司合资设立的一家企业。

韩国瑜对此说，他用人有三大原则是热情、操守、专业，但土开公司牵扯到庞大利益，因此要多加一项：“要能抗拒诱惑，要顶得住压力”。

韩国瑜说，任用程建腾与“夫人干政”一点关系也没有，“我认识程建腾很多年，程是半工半读、力争上游的年轻人，读大学到市场当捆工，这样的成长生命轫力很强，可以抵挡住压力，我看上的是这一点”。

韩国瑜也说，现在只要他用的人，几乎没有一个称赞的，只要开口就修理他，这是为反对而反对。

除了“夫人干政”事件之外，李佳芬也被卷入版税争议。资深媒体人黄光芹前天声称，她为韩国瑜撰写的书籍《跟着月亮走》的版税被李佳芬拿走。李佳芬对此说，她把黄光芹当好朋友，很感谢她采访、撰写的费心。至于版权部分，李佳芬说黄光芹主动表达放弃。