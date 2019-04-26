越来越多两岸家庭选择在中国大陆发展

数据显示，截至2018年底，在中国大陆办理结婚登记的两岸夫妻约38.9万对，两岸婚姻登记人数逐年呈“理性下降”趋势，而且越来越多两岸家庭如今选择在大陆发展。

据中新社报道，海峡两岸婚姻家庭服务中心有关负责人近期受访时透露上述信息。

报道称，自1987年恢复民间交往以来，两岸有情人结成连理成为推动交流不可忽视的力量。

负责人认为，过去几十年来的两岸通婚可大致分四个阶段。其中，中共十一届三中全会后大陆实行改革开放、一批批留学生在海外与来自台湾的学生接触，形成最初阶段的两岸婚姻。

他说，由于当时两岸处于隔绝状态，这些当事人面临巨大压力和重重困难。比如，鲁迅之孙周令飞在日本与台湾学生张纯华结识，二人结婚的消息轰动一时，几乎酿成政治事件。

第二阶段的台方当事人以台湾老兵为主，俗称“老兵婚姻”。1987年后，很多老兵有机会返乡探亲，经亲友介绍，其中一些单身老兵与大陆女性结为夫妻。

上世纪90年代，越来越多的台商台企跨过海峡、扎根大陆，客观上促成第三阶段两岸婚姻。

进入21世纪，民间交往持续深入，两岸青年相识相知的机会愈来愈多，自由恋爱成为当前第四阶段两岸婚姻的主流。

海峡两岸婚姻家庭服务中心的数据显示，两岸婚姻登记人数1987年以来逐年递增，于2003年达到顶峰（3万多对）。同一年，台湾当局大幅调整大陆配偶制度并建立所谓“面谈机制”，登记人数在隔年出现滑坡。

此后，这一数字逐年减少。2016年两岸婚姻登记人数为7177对、2017年降至6276对，2018年数字与2017年大约持平。

“早年的两岸婚姻具盲目性，并且大陆配偶绝大多数为女性。”这位负责人认为，婚姻登记人数的下降，是两岸社会经济水平差距缩小、两岸婚姻逐渐恢复理性的一个重要表现。大陆社会经济不断发展，移居台湾地区对大陆居民来说已无明显吸引力。

另一方面，定居大陆渐成两岸婚姻家庭的主流选择。他分析，伴随交流的深入，两岸新人对于居住地的选择、事业生活的规划更加理性，他们沟通两岸、建设两岸的形式也更加多元。

据负责人介绍，当前两地居民办理结婚登记主要分三步骤，首先是到陆方户籍地婚姻登记机关办理结婚登记，然后到公证处办理结婚证公证，最后是向台湾户政部门申登结婚事项。“两岸社会差异大、社会适应难度高、个人维权能力弱、社会支持网络少以及台当局的排斥限制多等，是目前两岸婚姻当事人所面临的问题。”