要求病人亲属等候不果变成肢体冲突 上海医生因拒捕被带上手铐接受调查

中国上海一名男子带着妻子到医院复诊，后来为要求医生就诊，在被医生两度告知须要等候后决定不离开，两人发生肢体冲突，导致这名男子受伤。涉事医生则因拒捕被强行带上手铐，接受警方调查。

据上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”今天（26日）发布的通报称，2019年4月24日下午3时49分，浦东公安分局接110报警，报警人陈某（女，52岁）称其丈夫在浦建路仁济医院内遭医生殴打。

经初步调查，陈某在丈夫韩某（男，60岁）的陪同下，根据此前医生赵某的复诊预约，于当日上午10时30分许，至仁济医院（东院）挂号就诊。12时50分许，医生赵某（男、48岁）为其就诊，由于需要调取此前拍摄的CT片，双方约定于下午3时30分再次前来就诊。

当日下午3时20分许，韩某进入诊室寻找医生，被告知须等候就诊。约10分钟后，韩某再次要求医生为其妻子诊治，赵告知其继续等候。韩坚持不肯离开，与赵发生言语争执，赵欲将韩推出诊室，双方继而发生肢体冲突。

报道称，根据报警人陈某指控其丈夫遭到赵某殴打的情况，现场处置民警经初步了解，双方确实发生过肢体冲突，且发现韩某身上有多处明显伤痕。为进一步开展调查，现场处置民警依据《治安管理处罚法》有关规定，要求涉事医生赵某去派出所配合调查。

赵某以接诊和开会为由拒绝前往派出所，造成现场其他医务人员、患者及家属围观。为防止矛盾升级，民警先行将韩某夫妇带至派出所调查。

现场处置民警在等候赵某继续接诊约20分钟后，提出由院方安排其他医生继续接诊，赵某拒不接受。民警遂对赵某口头传唤，在遭到赵某拒绝后，将其强制带离诊室。在强制带离至候诊大厅时，赵某与民警发生肢体冲突。为此，民警依法使用手铐将赵某强制传唤至派出所内接受调查。

经验伤，韩某右侧第10根肋骨骨折，右侧两根肋骨疑似骨裂，赵某上肢及右颈外侧软组织挫伤。目前，案件正在进一步调查中。

通报称，网传患者陈某无理插队与事实不符。患者陈某系预约就诊，并经医生赵某同意后正常挂号，按预约时间前来就诊，非网传的无理插队。

通知也称，网传涉事医生系维持就医秩序，未涉嫌违法，直接被民警使用手铐带离与事实不符。现场处置民警是在对纠纷产生的原因、双方发生肢体冲突的事实、及患者家属韩某的伤势等情况初步调查的基础上，以涉事医生赵某涉嫌违法，口头传唤其配合调查，非网传直接戴手铐带离。

至于赵某拒不配合、并与处置民警发生肢体冲突的情况下，现场使用手铐强制传唤，通知指出，这符合《公安机关办理行政案件程序规定》等法律规定。