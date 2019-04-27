山东省近200家化工企业将被关闭

据《上海证券报》消息，中国山东省本周以来各地市纷纷公示拟关停化工企业名单，据记者不完全统计，共有近200家企业。其中，威海市涉及57家企业，泰安市涉及25家企业，淄博市涉及45家企业，济南市涉七家企业，潍坊市涉及九家企业。

据悉，本次大批量公示关停企业名单是山东省2018年提出的“发展壮大一批、改造升级一批、关闭淘汰一批”即“三个一批”行动的新一轮成果展示，彼时山东省化工专项行动办公室提出要充分运用化工生产、道路运输、仓储经营企业评级评价结果，进一步强化安全隐患整改，坚决关停“差”评企业。

本周内，山东省各地市公布的关停名单密集发布。翻阅山东省各地市政府门户网站，此次“关闭淘汰一批”化工企业的信息均位于网站醒目位置，整治力度也超出此前预期，部分城市关停企业数量超过50家。

实际上，山东从2017年便开始启动化工专项行动，并成立化工产业安全生产转型升级专项行动小组，以苛刻的标准重新进行了化工园区认定，并对化工企业进行打分评级，评级为差的企业将遭到关停，考核标准主要针对安全管理、消防安全、环境保护、特种设备、作业场所与作业管理五大领域。

响水事件发生后，同为化工大省的山东也开始对省内化工企业进行新一轮整治，对危化品企业安全隐患进行逐一排查。山东省化工专项行动办公室网站显示，截至4月初，山东省各市、县（区）共计派出检查组762个，检查企业4050家，发现问题和隐患22504项，督促企业当场整改完成7796项，立案处罚企业113家，责令停产整顿企业121家；已有3711家企业将安全隐患自查自纠情况报属地县级应急（安监）部门。

另外，山东省化工专项行动办公室3月底再次发布强化措施切实抓好化工产业安全生产的通知，除了加强淘汰劣质企业的力度外，对化工企业违规复产现象也加强了执法力度。

通知要求，对评级评价为“差”且未按要求完成整改的企业，要坚决列入“关闭淘汰一批”名单，督促企业制定关停方案，综合运用行政、法律、经济等手段，取消生产经营资质，注销或变更相关手续。此外要将加强关停企业安全监管，对违规生产行为依法顶格处罚，涉嫌违法犯罪的依法追究法律责任，坚决防止已关停的企业违规复产。