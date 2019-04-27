郭台铭夫人离家出走 卢秀燕：可能对丈夫要从政受到冲击

郭台铭日前透露妻子曾馨莹因无法谅解他参选2020年台湾总统选举，已经“离家出走”，更直言希望“军国大事，后宫不要干政”。台中市长卢秀燕昨天受访回应说，她认识曾馨莹，非常温婉，而且不管郭台铭做什么事情，都全力帮忙，是郭台铭背后很重要的精神支持力量，但她可能没有料到郭台铭要从政，应该是情绪上受到非常大的冲击。

据《自由时报》消息，卢秀燕表示，郭台铭平常也非常忙碌了，可能她的太太希望家庭生活单纯一点，这就是她的想法，也是家庭妇女的想法。卢秀燕表示，以她对曾馨莹的了解，她们夫妻很恩爱，她想最后若郭台铭还是维持参选的决定，甚至成为国民党候选人的话，她想最后曾馨莹一定会回心转意去帮忙，成为他背后最大的支持力量。

对于平常是否会与先生讨论政治，卢秀燕说，丈夫对她的身体状况、每天是否太过劳累比较关心，有时候，一个工作接着一个工作，没时间吃饭，丈夫会帮她备餐，也会偶尔帮她按摩两下，家事主要由丈夫来负责，让她没有后顾之忧，“我满幸运的”。

卢秀燕说，她也考虑到许多女性从政者，或在各个职场上，可能就没有这么幸运，因此我们也推出更多更好的方案，希望让女性朋友们，如何去排除蜡烛两头烧的问题，让她们在职场上更能够发挥，没后顾之忧。