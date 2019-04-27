称被市议员“抹红” 国民党中央委员说要控告对方诽谤

国民党中央委员徐正文前天（25日）被桃园市议员王浩宇曝光他手持中国大陆国家主席习近平著作朗读的影片。徐正文称自己被“抹红”，下周将控告对方诽谤。



据台湾《苹果日报》报道，桃园市议员王浩宇在面簿称，徐正文有个非常特殊的身份，就是中国大陆的“北京市政协委员”，他的名片后面还清楚印上“中国人民政治协商会议”。



王浩宇也指徐正文是“和平统一促进会”的黑龙江分会副会长。统促会曾邀请大陆学者李毅赴台演讲。王浩宇说：“这显示，统战人士不但已经深入国民党，还正准备争取代表国民党参选立委，严重影响台湾的主权与安全。”



此外，王浩宇指出，依《两岸人民关系条例》第33条规定，台湾人民不得担任陆方党务、军事、行政或具政治性机关（构）、团体之职务或为其成员，违反者处新台币10万元以上50万元以下罚锾。他说，“徐正文”的政委身份，显然违反相关法规。

王浩宇质问：“请问国民党，中央委员担任中共政协委员可以吗？请问陆委会，台湾人可否担任中共政协委员？请问选委会，中共政协委员可以参选台湾立委吗？”



徐正文对此反控王浩宇“抹红”，下周将会对王浩宇提告。

他说：“第一、王浩宇违反《选罢法》，因为国民党正在进行初选，不实指控可能为让我过不了关；第二、会提告诽谤。”



徐正文解释，目前两岸海协会与海基会官方交流中断，各地台商会长都会列席与受邀政协会议，实际上台湾人不可以担任政协委员，只以政协顾问、特邀代表或政协特邀列席委员等各种名义出席，实际上只有建议权，没有投票与表决权，也是台商目前唯一可以发声管道地方，海基会都晓得，“我所知道民进党人士也有去参加那边会议”。



陆委会周五晚间回覆苹果新闻网查证时指出，经初步了解，北京市、苏州市政协委员名单尚无“徐正文”。至于当事人名片上为何自行记载其担任北京市、苏州市特邀政协委员，陆委会将会同相关机关进一步调查续处。



对于徐正文要提告，王浩宇在面簿上说：“要吿就吿，立刻去吿。国民党中央委员，可以参加中共政协会议吗？认同中共的人，有资格参选中华民国的立法委员吗？陆委会，处理请不要再慢半拍。”

他也公布据称是徐正文于今年1月参加大陆网政协频道主办的节目，并在节目上朗读习近平著作《习近平谈治国理政》的影片。