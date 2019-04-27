中国医师协会：对医务人员慎用械具 是尊医重卫的应有之意

中国上海仁济医院本月24日发生医患冲突，医生被警察铐走事件。中国医师协会今天（27日）就此事发表声明认为，发生在医疗机构内的医患冲突不同于普通的民事冲突，“尊医重卫”不只是一句口号，还应表现在具体行动中，对医务人员慎用械具也是“尊医重卫”的应有之意。

据中国《新京报》报道，中国医师协会在声明中说，综观该起事件，协会认为，在医疗机构内如果发生患者不遵守诊疗秩序的行为，首先应当由职能部门或安保部门协助维持秩序，以防事态扩大，这也是处理突发事件的一个基本原则，医院相关部门在处理类似事件时不应当缺位。

协会称，医生护佑人民的健康权和生命权，警察维护社会秩序和法律的尊严。“白大褂”和“蓝警服”都是人民群众最值得信赖的职业群体，应当彼此互相支持配合。在维护医疗秩序的前提下，“尊医重卫”和尊重警察的执法权应当兼顾，医务人员应行使和遵守公民的权利和义务，配合警方执法行为。

协会也认为，上海仁济医院4.24冲突作为个案应引起相关各方的思考，即如何杜绝类似事件再次发生，并称相信上海警方、上海仁济医院以及本事件的患方能够互相理解、各自反思，用理性构建美好的社会氛围。