湖北安陆自来水事件：已全面恢复供水

中国湖北安陆市居民供水水库爆发“水华”，导致居民生产生活自来水颜色发绿，变成“绿茶水”。当地市政府如今在网站上宣布，居民的生产生活用水今早（27日）全面恢复正常。

所谓“水华”，就是因藻类大量繁殖并且过度密集而导致的水体污染事件。

据中国澎湃新闻报道，安陆市政府网站最新通报了此次自来水“水华”现象的处置进展。目前，该市已紧急开展生态调水补水，居民的生产生活用水已于27日上午8时全面恢复正常，且自来水水质达标。

4月15日以来，安陆市城区水源地解放山水库发生“水华”现象，给自来水厂制水造成困难，致使居民用水浊度色度升高并伴有异味。

据安陆市政府新闻办公室通报，4月25日，安陆市解放山水库发生“水华”现象，直接影响城区居民生产生活用水供给保障。上午10时，安陆市政府启动饮用水源地“水华”现象IV级响应，各项工作顺利推进。

通报称，从4月25日下午3时到27日上午9时，累计从徐家河水库、清水河水库生态补水674万方，放水置换868万方，补水置换仍在持续进行，库区水质持续向好。

通报介绍，4月26日，安陆全市组织25台运水车辆调运清洁饮用水，分批次对学校、幼儿园、医院、人口密集小区等采取分散送水方式全天供应，调集桶装水4900余件进行有效市场供应；组织商务、市场监管部门到全市市场开展执法检查，严厉打击借机乱涨价行为，维护市场稳定。

此外，安陆市各乡镇部门联动，强化各地各部门应急管理责任，组织乡镇、部门加大对水库沿线巡查排查，督促减少排放，杜绝超标排放；及时公开公布工作进展，加强舆论宣传引导，维护社会稳定。同时，邀请组织专家会商综合施策。从25日开始，先后组织邀请中科院生物研究所、重庆水务集团、国家城市供水水质监测网武汉监测站、省环科院、省饮水办等单位专家来该市指导并参与处置，按照会商方案，在专家组指导下，采取相关措施，进行持续深度处理。

经综合采取各种措施，4月27日上午8时，安陆市自来水厂出厂水质达标，实现全面正常供水。