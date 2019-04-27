百度被指在搜索中窃取大量视频 抖音要求赔偿9000万

中国短视频平台抖音声称发现中国网络公司百度在搜索中窃取了大量抖音短视频，昨天（26日）以不正当竞争为由将百度诉至法院。抖音要求百度立即停止侵权，赔偿9000万元（人民币，约1821万新元），并在百度首页连续道歉30天。

综合中国第一财经、中国商网报道，海淀法院已经受理了此案。

据了解，百度未经抖音授权，在其开发运营的“简单搜索”APP（应用程序）中，在热榜板块设置了抖音专栏。当用户点击相关视频时，可以在“简单搜索”APP内直接实现“抖音”热播视频的播放。为了掩人耳目，从抖音窃取视频后，百度又通过技术手段将抖音的水印抹去。

抖音公司认为，百度直接利用技术手段将“抖音”视频在其经营的“简单搜索”APP中进行展示并播放，这种行为已经对“抖音”的相关视频内容形成了实质性替代，严重攫取了抖音的经营成果，实现了百度“简单搜索”APP的短期迅速发展，恶性抢夺了本应该属于抖音的用户及平台流量。

抖音在起诉书中表示，百度这种行为是以损人利己的方式在降低“抖音短视频”APP竞争优势的同时扩大了“简单搜索”APP的竞争优势，是典型的“不劳而获”和“搭便车”行为，已经违反公认的商业道德，同时违反公平原则和诚实信用原则，严重扰乱了正当互联网市场经济秩序，构成不正当竞争行为。

官方资料显示，“简单搜索”是一款由百度在2017年7月开发并上线的搜索APP。去年5月26日，李彦宏曾在一场“人工智能”的高端对话中表示，为了最大程度保证良好的用户体验，百度全新推出的智能搜索APP简单搜索，“永远不放广告”。