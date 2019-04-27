李显龙总理提三建议扩大一带一路倡议长期利益

李显龙总理建议，提升“一带一路”沿线国家当地的能力，中国与他国携手在第三方国家推动项目，以及采取包容、透明与市场驱动的路径，将可以最大限度地扩大“一带一路”倡议的长期利益。

他今早（27日）在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的领导人圆桌论坛上讲话时，提出以上三点供讨论。

在提升当地能力方面，李总理表示，如果“一带一路”项目能培养更多当地人才，促进更多科技转移，让更多当地企业参与，发展中国家便可更多地获益。

他说：“这不仅能提高础设施项目的质量和可持续性，还能让当地人更加觉得项目的成功与他们利害攸关。”

李总理也认为，不妨以双边合作以外的形式推进 “一带一路”项目。

他说，“一带一路”项目不必受限于中国与沿线国家之间的中心辐射模式安排，中国可与其他国家携手到第三方国家开展项目。

他解释，这可汇聚更广范围的能力和资源，开展之前不可行的项目，不但能加强中国与其他国家之间的经贸合作，也能加强其他国家彼此间的经贸合作。

最后，李总理建议“一带一路” 应采取包容、透明与市场驱动路径。

他指出，互联互通项目必须经济上可行，财务上稳健。这能加强问责和风险管理，提高项目成功的总体概率，让外界对未来的项目更有信心。

李总理重申，新加坡是“一带一路” 倡议早期和坚定的支持者， “一带一路”可以让中国和全世界都受惠。

他指出，随着中国的经济实力和国际影响力的增长，战略平衡已开始转移并将继续转移。

他说：“我们所有人和所有国家能否持续享有和平与繁荣，取决于中国如何扮演国际角色，以及国际社会如何适应中国日益增长的影响力。”

他认为，“一带一路”可以为全球秩序的和平、有序转移贡献良多，同时支持中国扮演一个具建设性，又与其体量、潜力相称的国际角色。

（记者是《联合早报》北京特派员）