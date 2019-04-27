中国媒体揭发可以用300元人民币在网上买身份证

中国一名北大学生涉嫌三年前杀死母亲，在本月被捕时身上带了30多张身份证，据称这些身份证是通过网络购买的。有中国媒体发现，中国身份证可以用300元（人民币，约60新元）在网上购得。

据中国新华每日电讯昨天（26日）报道，当中国公民挂失身份证时，只有少数应用场景能识别是已挂失证件，比如公安机关核验、金融系统办理业务等。如果本人持有已经挂失的旧证去乘坐火车、去酒店住宿、去网吧上网等，系统照样判断此证“真实有效”。身份证“挂失”成为摆设，而这一漏洞给身份证黑色交易提供了可能。

报道称，中国全国每年都有大量居民身份证遗失，其中部分被不法分子通过互联网进行黑色交易，甚至用来进行违法犯罪活动。

从部分地区公安机关公开的数据可以看出，当前身份证遗失现象较为常见——自实施居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领“三项制度”以来，截至2017年4月中旬，陕西省公安部门受理挂失申报20余万张、丢失招领近1000张，返还200余张；长沙市共受理申报挂失近3万件，收到群众捡拾的遗失证件80余张，发还遗失证件47张。

遗失后的居民身份证，有不少都被他人冒用甚至用于从事不法行为。如今，住酒店、买房、买手机卡、开办银行卡、工商注册等都需要进行实名登记，银行转账也有实名记录。一些不法分子盯上了遗失身份证，用买来的二代身份证从事不法行为，以便隐藏个人身份，逃避打击和监管。

江西省赣州市公安局户政处相关负责人介绍，因为技术问题，中国现行二代居民身份证即使挂失，其电子芯片仍然可以识别，信息依然可用，登报声明也只是一个法律意义上的免责声明，免除因他人冒用证件而产生的法律责任。

报道也称，去年年底，新华每日电讯记者在某社交软件上搜索关键词“sfz”，即出现了10余个名为“sfz”的买卖身份证聊天群和个人。记者随机找到一人并向其提出购买身份证的要求后，他回复是价格在300元至350元，交完定金50元即可开始购买。随着中国对身份证非法买卖打击力度的加大，交易行为转向更为隐秘的方式。