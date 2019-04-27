知名德国汽车品牌在华被曝出多位车主患白血病事件

知名德国汽车品牌奥迪（Audi）在中国被指消费者购得汽车后罹患白血病，随后更被曝出受害者人数已达93个，其中10人死亡。

香港01在今年3月引述红星新闻报道，中国网上近日疯传一篇文章，称有六名车主实名举报，在购买奥迪车后不幸罹患白血病，其中一人更是从驾驶新车至染病死亡仅短短不到三年的时间。

报道称，奥迪总部公关部门回应时说，没有证据证明与奥迪车有关，第三方机构已检测证明奥迪车的甲醛含量远低于国家标准。

中国《人民日报》之后在本月19日引述封面新闻的报道称，已有85名自称因奥迪车内异味致癌的同病相怜者，以及超过3000人的奥迪车“异味”投诉群体。

报道称，4月18日下午，中国消费者协会工作人员证实，中国国家市场监督管理总局已接到一位名叫“豆豆”的人士以及其他投诉者的举报材料。

中国财经网昨天（26日）则报道，一名当事人李女士（化名）本月22日第二次向国家市场监管总局快递了相关资料，快递单据显示该份材料已被签收。

李女士说，该份材料增加了若干名“受害者”的信息，表中人员已达93人，其中10人已经死亡，并称该份材料已经获得相关主管领导的“批示”。

在沟通中，李女士称包括她在内的受害者强烈呼吁国家市场监管总局缺陷产品管理中心分批次、分车型检测奥迪车的内饰材料，并提到深圳消协2017年7月的那次检测——在该检测活动中23辆奥迪Q5全部被检出车内空气质量超标。

报道称，一汽-大众奥迪开始通过深圳消协渠道尝试获取相关当事人的信息，但仍回避与当事人直接见面。

因为怀疑奥迪方面的诚意，李女士称经过沟通后，当事人均不愿意把自己的资料交给一汽-大众奥迪。之后，奥迪4S店给至少两位当事人打来电话，询问病情和“诉求”。