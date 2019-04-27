中科院称两名职工在斯里兰卡爆炸案中死亡

斯里兰卡本月21日发生致命连环爆炸案，而在这起事件中不幸遇难的死者包括来自中科院南海海洋所的两名职工。

据“中科院之声”微信公众号今天（27日）发布的消息，这起事件也造成三名职工学生受伤。

微信消息称，中科院南海海洋所“实验3”科学考察船（以下简称“实验3”）原计划于3月20日至6月1日期间在印度洋实施海上科学考察。期间，计划于4月20-24日间停靠科伦坡港，进行补给和人员轮换。

“实验3”于2019年3月20日从广州出发，于4月17日结束前期航段既定作业任务，于4月19日抵达斯里兰卡科伦坡外海锚地，并按照斯里兰卡批复照会，于4月21日上午停靠科伦坡港，准备开始补给并进行人员轮换。后期航段轮换人员分批于4月18日和4月19日抵达科伦坡执行科学考察任务，并入住Kingsbury酒店。

当地时间4月21日早上8时45份左右，Kingsbury酒店发生爆炸事件。中科院南海海洋所高级工程师李健（待DNA鉴别最终确认）和项目聘用高级工程师潘文亮在爆炸中不幸遇难，工程师曾信、研究生张亚南和何媛秋不幸受伤。

斯里兰卡爆炸事件发生后，中国科学院、广东省委省政府、广州市委市政府、中国科学院广州分院和中科院南海海洋所高度重视，立即成立应急协调小组，开展相关救援处置工作。中科院南海海洋所立即派出赴斯应急小组，并于八小时内抵达。当局在国家相关部门、驻斯里兰卡大使馆和斯方帮助下，全力寻找失联人员和救治伤员，第一时间将相关情况告知家属和相关单位；同时加强安全防范，确保科考船上人员和“实验3”安全。

4月23日，中科院南海海洋所3名受伤人员回到广州南方医院接受治疗，目前手术已完成，恢复情况良好，正接受后续心理治疗；其余七名未受伤的在斯工作人员，在积极参与了救援及寻找失联人员之后，分别于25日和26日分两批回到中科院南海海洋所，已分别接受心理疏导。同时，中科院南海海洋所于24日和25日分别派两个工作小组陪同家属赴斯开展辨认和善后事宜，并已安排医生对中国国内家属开展心理疏导。

斯里兰卡爆炸事件过程中，“实验3”及全船71人处于安全状态，靠泊正常。事件发生后，“实验3”取消了人员轮换和下船许可，并在完成补给后，于当地时间4月23日帮傍晚5时30分离开科伦坡港，将在完成海上科学考察任务后尽快回中国